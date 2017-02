Fuori dai cancelli di Pegli, al termine dell'allenamento di ieri, Enrico Preziosi ha parlato di tanti temi. Tra questi anche della trasferta che domenica attende il Genoa a Pescara. Una gara sulla carta semplice, di fronte all'ultima della classe. L'errore più grosso, tuttavia, a detta del presidente rossoblu è proprio quello di sottovalutare un avversario che non ha più nulla da perdere:



"Stamattina alle 5 ero sveglio, mi sono guardato Torino-Pescara - riporta oggi il Secolo XIX - Non giocano male, anzi. Oddo è un bravo allenatore, certo in difesa sono un po' ballerini. Ci vuole rispetto ma non andiamo certo a giocare con il Real Madrid. Hanno cambiato, ora c'è Zeman. Gli darà un po' di entusiasmo, allo stadio non ci saranno i tifosi quindi niente fischi. Noi però dobbiamo essere convinti della nostra forza. Abbiamo un gruppo migliore di questa classifica".