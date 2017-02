Nel lungo monologo concesso ieri pomeriggio fuori dal centro di allenamento del Genoa a Pegli, Enrico Preziosi ha trattato molti temi. Tra questi anche quello del mancato arrivo in rossoblu di Hernanes, giocatore che in più di occasione, fin dalla scorsa estate, è apparso ad un passo dal Grifone, salvo poi rimanere alla Juventus: "Non è vero che ha rifiutato il Genoa - ha svelato il presidente - è stato combattuto fino all'ultimo, poi ha mandato un sms molto bello a mio figlio Fabrizio in cui spiegava i motivi della sua scelta".



Il re dei giocattoli ha quindi spiegato che il Profeta brasiliano è stato molto vicino all'approdo in Liguria e che se l'affare non si è concretizzato non è stato per volere del ragazzo: "Lui sarebbe venuto ma fino a domenica non c'è stata la disponibilità della Juventus. Lunedì c'è stata un'apertura ma a quel punto sono intervenuti i procuratori che gli hanno detto di aspettare perché era arrivata un'offerta dalla Cina".



Preziosi ha poi concluso spiegando di non nutrire alcun rancore nei confronti di Hernanes: "Lui sarebbe voluto venire qui e con noi si è sempre comportato molto bene. Se la scorsa settimana fossimo riusciti a raggiungere l'accordo con la Juve, lui adesso sarebbe qui".