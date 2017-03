Nel corso dell'ormai celebre intervento telefonico fatto due sere fa a Telenord, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, non ha parlato solo della contestazione dei tifosi nei suoi confronti.



Sollecitato dai giornalisti in studio, il Joker ha brevemente affrontato anche la questione relativa all'ultima campagna acquisti del Grifone, fortemente criticata da gran parte della tifoseria per via delle partenze eccellenti di Ocampos, Pavoletti e Rincon: “Ho sempre fatto le scelte ascoltando l'allenatore” ha detto il presidente cercando di spiegare come tutte le cessioni siano avvenute con l'avvallo dell'ormai ex allenatore rossoblù Ivan Juric.



Altrettanto, sempre stando a quanto detto da Preziosi, sarebbe avvenuto per gli acquisti dei mai utilizzati Beghetto e Morosini o del semi-dimenticato Taarabt, tutte acquisizioni concordate con il tecnico croato.



Juric, interpellato da Repubblica che l'ha contattato in Inghilterra dove si trova da qualche settimana, dal canto suo non ha voluto controbattere, limitandosi ad esprimere un laconico: "Non mi interessa".