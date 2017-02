Hernanes è stato realmente ad un passo dal vestire tre settimane fa la maglia del Genoa. La conferma alle voci di mercato circolate per mesi, sul possibile matrimonio tra il Profeta brasiliano ed il club più antico d'Italia, arrivano direttamente dalla viva voce del numero uno rossoblu, Enrico Preziosi:

"Lunedì 30 gennaio - ha spiegato il Joker - mi chiama Marotta per confermarmi che l'operazione si può fare. Ma nel pomeriggio a mio figlio arriva il messaggio del giocatore che, dopo aver ringraziato dell'interessamento, dice di voler restare alla Juve. E' stato il suo procuratore a mettersi di traverso, non voleva avventurarsi in un rapporto con una società che in quel momento era in difficoltà.



Preziosi ha poi parlato anche delle altre operazioni di mercato che hanno caratterizzato il gennaio rossoblu: "Abbiamo venduto ma anche investito - ha spiegato il presidente - I soldi per acquistare Morosini, che è stato il miglior giocatore della Serie B, e Hiljemark, che il mister mi assicura abbia una grande voglia gi imparare e confrontarsi, non ce li hanno regalati".