Nel corso della lunga chiacchierata fatta ieri con i giornalisti al di fuori del centro d'allenamento del Genoa, a Pegli, Enrico Preziosi si è soffermato anche sulle trattative che ruotano attorno ai suoi gioiellini Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo: "Per entrambi avevamo fatto un accordo con l’Inter - ha spiegato il presidente rossoblù - ma attualmente quella trattativa è in stand-by. per questo valutiamo eventuali offerte che prenderemo in considerazione solo se saranno soddisfacenti per noi".



L'accordo sulla parola tra il Genoa e l'Inter, raggiunto a metà giugno, prevedeva il passaggio al club lombardo di entrambi i ragazzi per una cifra oscillante tra un minino di 20 milioni ed un massimo di 60. Tale quota si sarebbe definita in base a vari bonus legati a presenze e gol nei prossimi due campionati, che Pellegri e Salcedo avrebbero continuato a disputare in prestito al Grifone.



Ora però che quel accordo è destinato a non avere seguito, non è un mistero che sui due classe 2001 siano tornate a farsi sentire sia il Milan che la Juventus. I bianconeri hanno già avuto modo di parlare con il numero uno rossoblù ieri pomeriggio, presentando un'offerta ufficiale per i due ragazzi. Preziosi però non si sbilancia e prende tempo, aspettando la contromossa del Milan e magari anche di qualche altro possibile acquirente.