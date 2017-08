Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha fatto il punto a 360° sugli ultimi movimenti di mercato del club rossoblù.

Ansaldi è un giocatore nelle nostre mire - ha ammesso il Joker - se sarà ceduto lo sarà sicuramente al Genoa per vari motivi".

⁠⁠⁠⁠⁠"Credo che sia molto difficile perché la Juventus non lo ha messo in vendita, se dovesse essere sul mercato noi siamo una società privilegiata sia perché Sturaro è l'unica società dove potrebbe giocare fuori dalla Juventus sia perché dati i buoni rapporti la Juventus lo darebbe a noi".

Intercettato fuori dai cancelli del Signorini Center di Pegli, al termine dell'allenamento del Genoa, il patron rossoblù ha parlato ai microfoni di buoncalcioatutti.it delle molte trattative di mercato che coinvolgono la sua società. A cominciare da quella che potrebbe riportare in Liguria l'argentino dell'Inter Cristian Ansaldi: "Altro possibile ritorno in rossoblù è quello dello juventino Stefano Sturaro:Domenica sera contro il Sassuolo, Juric ha messo in mostra anche Eddie Salcedo, ultimo gioiello del ricco vivaio genoano: "Si parla in questo senso di un’era Preziosi. In realtà si parla di ottimo collaboratori che ha il Genoa, con Sbravati che ha dato qualcosa in più degli altri. Qualche volta volgarmente si parla di plusvalenze. A volte comunque ci aiutano a incamerare soldi che servono a una società come la nostra.- In attese di novità sul fronte mercato, i due ultimi rinforzi si chiamano Petar Brlek ed Esteban Rolon: "Il secondo - ha proseguito Preziosi - arriverà questa settimana: non parliamone molto però. Sicuramente farà parte del Genoa e vedremo, anche in base alla sua collocazione tecnica in campo. Già abbiamo perso Cecchini, non vorremmo perdere anche lui. Lo seguiamo da mesi. Brlek invece l’ho guardato per due notti intere e ci si fanno delle impressioni: so che crediamo moltissimo in questo giocatore. È stato una segnalazione di qualcuno con Donatelli, ma lo abbiamo voluto subito e ci siamo mossi immediatamente per non farcelo sfuggire. Crediamo sia un calciatore importante: e quando dico importante, importante per il Genoa".Bocca cucita, invece, sulla trattativa per il passaggio di proprietà del club al gruppo capitanato da Giulio Gallazzi: "Per adesso parlo solo della campagna acquisti, non di altro. Penso solamente a finire la squadra e allestirla per finire bene questo campionato".