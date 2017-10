Il compimento del sedicesimo anno verrà festeggiato con un regalo speciale da Eddy Salcedo.



Il Genoa ha Infatti deciso di blindare il giovane talento italo-colombiano preparandogli il primo contratto da professionista.



Dopo aver debuttato in Serie A lo scorso 21 agosto nella prima gara di campionato contro il Sassuolo, Salcedo è tornato a far parte in pianta stabile della squadra primavera pur collezionando diverse altre presenze in panchina con la prima squadra.



Anche questo aspetto ha contribuito a far sì che su di lui si posassero gli occhi dei maggiori club italiani. Per prima quest'estate arrivò l'Inter, che provò a prelevarlo in coppia col gemello coetaneo Pietro Pellegri. Una trattativa dalle cifre faraoniche che poi saltò negli ultimi giorni di agosto, facendo sì che al ragazzo si interessassero molto concretamente anche Milan, Juve e Roma.



Ora per lui, con il compimento dei 16 anni, arriva la possibilità del primo contratto da professionista, come impone la legge. Non certo una blindatura da parte del Genoa, ma casomai una maggior sicurezza di non perdere per pochi euro uno dei suoi talenti più promettenti