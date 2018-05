Nicolas Spolli continuerà a guidare la retroguardia del Genoa per almeno un'altra stagione.



Il 35enne difensore argentino arrivato a parametro zero lo scorso luglio, firmerà nei prossimi giorni un prolungamento di contratto di dodici mesi con la società rossoblù. A riportare la notizia è il sito internet di Primocanale.



Dopo essere rimasto ai margini della prima squadra sotto la gestione tecnica di Ivan Juric, il flaco è diventato un pilastro insostituibile nell'undici di Davide Ballardini, tanto da guadagnarsi la riconferma per la prossima stagione nonostante un'età non più verdissima.