Ancora alle prese con la squalifica di sei mesi che lo terrà lontano dai campi fino a metà ottobre, Armando Izzo lavora per gettare le basi del proprio futuro professionale.



L'agente del giocatore partenopeo, Paolo Palermo, e la dirigenza del Genoa, stando a quanto riporta stamane Il Secolo XIX, sarebbero già al lavoro per prolungare di almeno un paio d'anni l'attuale contratto in scadenza a giugno 2019.



Probabile che per il difensore 25enne, giunto al Genoa dall'Avellino nell'estate 2014, sia previsto anche un sostanzioso aumento dell'ingaggio, rispetto ai 550 mila euro netti che percepisce in questo momento.