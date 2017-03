In un periodo nel quale al Genoa non ne sembra girare giusta una, la buona notizia arriva da...un infortunato. Può sembrare un paradosso ma non lo è.



Come riporta oggi il Secolo XIX, la riabilitazione di Mattia Perin, reduce dal grave infortunio al ginocchio patito lo scorso 8 gennaio nella gara interna contro la Roma, prosegue infatti nel migliore dei modi.



Il quotidiano genovese ha riportato la cartella clinica stilata dai medici di Villa Stuart, la clinica romana che ha in cura il portiere di Latina, nella quale si evidenziano i progressi fatti in questi primi due mesi di terapie.



Delle otto voci presenti nella "scheda di osservazione post-test a 60 giorni" stilata dal professor Andrea Macaluso sono ben sei quelle che raggiungono una valutazione di 9 decimi, mentre una di esse (l'articolarità) viene addirittura valutata con il massimo del punteggio.



L'unica 'insufficenza' è la voce che riguarda gli 'impatti' della parte infortunati contro eventuali ostacoli. La vera sorpresa, in questo caso, sarebbe però avere una valutazione diversa, data la grave natura dell'infortunio subito da Perin.



Nonostante l'ottimo percorso intrapreso fin qui, la strada del portiere rossoblu verso il pieno recupero è comunque ancora molto lunga. Esattamente come diagnosticato nei giorni immediatamente successivi alla frattura, difficilmente l'estremo difensore laziale potrà tornare in campo prima della fine della stagione in corso.