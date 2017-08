A meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, il Genoa oltre a dover piazzare gli ultimi colpi in entrata si trova nell'esigenza di smaltire una rosa extralarge.



Secondo quanto scrive il Secolo XIX questa mattina sono almeno dieci i giocatori attualmente presenti a Pegli che non rientrano nei piani di Ivan Juric.



Tra questi nomi importanti, protagonisti dell'ultima stagione rossoblu, come Nikola Ninkovic e Luca Rigoni, caduti in disgrazia con il tecnico croato a causa di screzi ed incomprensioni, non solo tattiche, dopo esserne stati pupilli.



Dopo i recenti arrivi a centrocampo, lo spazio sembra essersi ristretto ulteriormente anche per Oscar Hiljemark ed Isaac Cofie, cercati da vari club di Serie A, così come Aleandro Rosi e Serge Gakpè, entrambi rientrati dai prestiti rispettivamente a Crotone e Chievo ma destinati nuovamente a salutare la comitiva.



Nell'elenco degli epurabili figurano anche autentici oggetti misteriosi come il francese Loick Landre, acquistato a gennaio dal Lens e poi girato in prestito al Pisa, e l'uruguaiano Sebastian Gorga, a libro paga di Preziosi da ormai un anno e mezzo pur essendo rimasto nel frattempo sempre in Sudamerica.



Surreale poi la vicenda di Thomas Rodriguez, prelevato dal Banfield a fine luglio ma mai ufficializzato dal Genoa e costretto n queste settimane ad allenarsi ai margini del gruppo.



Vicino al Pescara, infine, appare Davide Brivio, l'esterno lombardo arrivato a Genova lo scorso 31 agosto senza però mai mettere piede in campo nell'intera scorsa stagione.