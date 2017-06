Non sono pochi i nomi accostati di recente al mercato in entrata del Genoa che fanno storcere il naso ai tifosi rossoblu.



Più che i dubbi di natura tecnica o tattica, a preoccupare i sostenitori del Grifone è soprattutto il passato di alcuni di questi calciatori, ritenuti tra i più vicini a vestire la maglia del club più antico d'Italia.



Almeno quattro di loro, infatti, hanno in comune un passato alla Sampdoria, Un biglietto da visita non certo lusinghiero in una città che ha il cuore nettamente diviso in due.



Tra gli obiettivi della difesa ci sono il palermitano Andrea Rispoli, blucerchiato nella stagione 2011-12 in Serie B, e l'interista Andrea Ranocchia, che a Genova è transitato su entrambe le sponde del Bisagno.



L'anno prima di Rispoli, un altro elemento attualmente in forza all'Inter passò con scarso successo da Bogliasco: è l'esterno d'attacco Jonathan Biabiany.



Un anno e mezzo, intervallato dal momentaneo ritorno al Catania, è invece durata l'avventura sampdoriana di Maxi Lopez. Tra l'agosto 2012 e il giugno 2014, il centravanti argentino del Torino mise assieme 29 partite e 6 gol in blucerchiato, passando agli onori della cronaca più per la rivalità con il compagno e connazionale Mauro Icardi che per le sue prestazioni in campo.



E' presto per dirlo, ma un Genoa rossoblucerchiato difficilmente sarebbe ben visto da una piazza già in subbuglio dopo la difficile stagione appena conclusa.