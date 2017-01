Sembra ormai ad un passo la fine della trattativa per riportare al Genoa Mauricio Pinilla.



Con il trasferimento ai messicani del Veracruz ormai sfumato e l'ipotesi di spostarsi in Cina bocciata dallo stesso giocatore, al momento l'ipotesi rossoblu sembra la più probabile destinazione per l'attaccante cileno.



Anche l'Atalanta, attuale proprietaria del giocatore, sembra essersi convinta. A mister Gasperini il ragazzo non fa impazzire e dopo il pessimo rapporto avuto tra i due nell'autunno 2014, ai tempi della prima militanza nel Grifone di Pinilla, la cosa è stata ribadita anche in questi mesi, nei quali la punta è stata impiegata con il contagocce dal tecnico di Grugliasco. Motivo che ha spinto Pinilla a cambiare aria.



La società orobica sembra disposta ad accontentarlo, tuttavia vorrebbe ricavare qualcosa dalla sua cessione. Proprio questo aspetto è stato decisivo nel far saltare il passaggio al Veracruz quando ormai la partenza sembrava imminente. A differenza dei messicani, il Genoa sarebbe disponibile a garantire un piccolo indennizzo all'Atalanta. Preziosi avrebbe infatti offerto al collega Percassi due milioni di euro per arrivare a Pinilla, cifra giudicata congrua dai bergamaschi.



A questo punto manca, dunque, solo l'ok del calciatore per definire il suo ritorno nella Genova rossoblu.