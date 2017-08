Fuori rosa da un anno esatto,potrebbe presto tornare a giocare.Il laterale 29enne arrivato allo scorso agosto senza mai scendere in campo nei suoi dodici mesi rossoblù, è infattiNei giorni scorsi la squadra più vicina all'ex Atalanta sembrava il Pescara , ma la pista che porta in Abruzzo ultimamente si è un po' raffreddata. Motivo che ha spinto altre compagini della cadetteria a farsi avanti per l'esperto laterale del Grifone.hanno fatto i loro sondaggi, ricevendo tutte l'approvazione del Genoa, disposto ad accollarsi parte dell'ingaggio (350 mila euro annui) del giocatore pur di vederlo lasciare Pegli, dove tuttora si allena in disparte con il gruppo degli epurati.La decisione finale, adesso, spetta al diretto interessato che già lo scorso gennaio preferì rimanere fuori rosa al Genoa piuttosto che scendere in Serie B.