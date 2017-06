Dopo qualche giorno di riflessione Andrea Ranocchia sembra essersi convinto dell'opportunità di salutare l'Inter per fare ritorno al Genoa.



Da settimane al centro di voci di mercato che lo indicano come uno dei possibili nuovi innesti nella retroguardia rossoblù, l'ex difensore della Nazionale inizialmente non sembrava troppo convinto di reindossare quella maglia già vestita nella stagione 2010-2011.



Nelle ultime ore però il 29enne di Assisi, reduce da una non certo esaltante seconda parte di stagione con l'Hull City in Inghilterra, si sarebbe definitivamente persuaso ad accettare la corte del Grifone.



Voci che trapelano da Pegli, tuttavia, indicano che adesso ad essere scettico sulla bontà dell'operazione sarebbe Ivan Juric: Gli ultimi campionati altalenanti di Ranocchia, tra cui i sei mesi in prestito alla Sampdoria due stagioni fa, ed il suo tentennamento iniziale sembrano consigliare il tecnico croato a cercare rinforzi altrove.