Si fa sempre meno probabile la possibilità che Andrea Ranocchia possa ritornare al Genoa.



Quello che fino a qualche giorno fa sembrava un affare ormai ai dettagli appare ora una trattativa destinata a naufragare. Oltre alle difficoltà economiche dell'operazione, legate soprattutto all'alto ingaggio percepito dal difensore dell'Inter, l'ostacolo più grande è adesso la volontà del giocatore.



Dopo la positiva seconda parte di stagione disputata in prestito tra gennaio e maggio all'Hull City, Ranocchia vorrebbe continuare la propria esperienza in Inghilterra. Non ai Tigers, retrocessi in Championship proprio al termine dell'ultimo campionato, ma in un altro club della Premier.



Il suo procuratore, Tullio Tinti, è all'opera proprio per trovare una squadra interessata ad acquistare a titolo definitivo il difensore umbro che un mesetto fa sembrava ad un passo dal West Bromwich. Tra le possibili destinazioni ci sono anche il Crystal Palace, il Watford e l'Huddersfield. Una soluzione che all'Inter vedrebbero di buon occhio, poiché consentirebbe al club nerazzurro di incassare non meno di 5 milioni di euro.



Il Genoa, comunque, resta alla finestra, anche se pare ormai rassegnato a cambiare obiettivo per rafforzare la difesa di Ivan Juric. Nell'attesa di capire cosa farà Ranocchia, il Grifone si sta già cautelando facendo importanti passi avanti con l'argentino del Celta Vigo Gustavo Cabral.