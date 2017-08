Non solo l'Inter si muove su Armando Izzo.



Il difensore del Genoa, in attesa di rientrare in campo al termine della squalifica che lo terrà fermo fino a metà ottobre, resta al centro dei desideri di molte società.



Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ultimo sondaggio per il 25enne di Scampia l'avrebbe fatto nelle scorse ore la Fiorentina. La risposta del club rossoblù tuttavia sarebbe stata negativa.



Izzo è considerato da Ivan Juric uno dei pilastri dello spogliatoio e del suo sistema di gioco. Pertanto, a meno che dalle parti di Pegli in queste ultime ore di mercato non dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, il difensore difficilmente si muoverà dalla Liguria.