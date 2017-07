Quando tutto sembrava supporre un ormai imminente addio di Mauricio Pinilla al Genoa, il centravanti cileno esce allo scoperto, rimescolando le carte in tavola.



Raggiunto telefonicamente in patria, dove è rimasto bloccato per via del furto del passaporto, dai microfoni di Primocanale l'ex centravanti di Cagliari e Atalanta fa capire chiaramente che la sua avventura al Grifone potrebbe non essere ancora giunta al capolinea: "Ho ancora un anno di contratto con il Genoa e intendo rispettarlo - ha affermato Pinilla - La mia intenzione è di unirmi al gruppo in ritiro, anche se prima devo parlare con il club per capire se conterà ancora su di me".



Negli ultimi giorni si era diffusa la voce di un suo possibile accordo con l'Universidad de Chile, il club di Santiago che ad inizio millennio lo lanciò nel calcio professionistico. Un'ipotesi adesso un po' meno probabile anche se lo stesso Pinilla non sembra escluderla del tutto:"E’ sempre stato un mio desiderio tornare all’Universidad de Chile, penso che ogni giocatore sogni di tornare a casa prima o poi. In passato c’è stata qualche possibilità poi è sfumata. Non so se tornerò in questa stagione. Sarà il tempo a decidere”