Un clamoroso retroscena di mercato è stato svelato ieri sera da Gian Piero Gasperini ai microfoni di Primocanale.



Intervenuto telefonicamente alla trasmissione Gradinata Nord, in una delle tante interviste concesse in questi giorni, l'ex tecnico del Genoa ha raccontato di aver firmato un contratto con la Sampdoria dopo essere stato esonerato dal Palermo nel 2013.



In realtà si è trattato di uno scherzo giocato dallo stesso allenatore piemontese ad un caro amico genoano, il comico Andrea Possa: “Lo chiamai alle due di notte - ha raccontato il Gasp - dicendo che avevo rotto col presidente Zamparini. Gli dissi: guarda, abbiamo litigato di brutto…ma in compenso ho firmato la Sampdoria, quindi torno lo stesso a Genova, domani ci vediamo”.