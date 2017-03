on ci sono sorprese nella lista dei convocati diramata da Andrea Mandorlini in vista del derby di domani sera. La seduta atletica di questo pomeriggio, svoltasi a porte chiuse ma sotto lo sguardo attento del presidente Enrico Preziosi, non ha infatti regalato novità rispetto agli ultimi giorni. Oltre agli assenti di lungo corso Perin e Veloso, l'unico altro indisponibile per il Genoa sarà pertanto il serbo Nikola Ninkovic. Torna invece tra gli arruolati, dopo la mancanza chiamata per Empoli per motivi disciplinari, Goran Pandev. Questo l'elenco dei 24 convocati: 2 Edenilson, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Burdisso, 9 Simeone, 10 Ntcham, 11 Palladino, 14 Biraschi, 15 Hiljemark, 16 Beghetto, 17 Taarabt, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 28 Brivio, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 51 Pinilla, 83 Rubinho, 93 Laxalt, 94 Cataldi.