Il portiere del Genoa, Mattia Perin è rientrato in Liguria e, da venerdì, sarà di nuovo a Pegli per condividere lo spogliatoio con i compagni. Inizia l’ultimo tratto del percorso di riabilitazione, dopo il via libera dei medici e la visita di controllo effettuata a inizio settimana. Esito positivo. Tutto procede per il meglio: tra poco si torna a volare. Sono passati tre mesi e mezzo dal crack a Marassi. Giunture e guarnizioni funzionano di nuovo e l’urlo di Marassi, è questione di giorni, si appresta a riempire cuore e anima. Quanto è mancato Mattia al Grifone. E viceversa. “Non vedo l’ora” racconta il portiere del Genoa e della Nazionale, mentre si sente sullo sfondo la chiamata all’imbarco.



E’ stata dura ricominciare. Ma quando sei nato Mattia Perin la forza la trovi in te stesso. E anche riflessa nelle attenzioni e negli sguardi degli altri. “L’equipe di Villa Stuart, con il prof. Mariani, ha fatto un lavoro eccezionale. La cosa che mi è mancata di più è il clima delle partite, me lo sogno anche la notte. Mi gasa l’idea di rivedere i compagni tutti i giorni, di riprendere la routine anche se dovo completare l’ultimo tratto del percorso. Però il momento si avvicina. E sono felice che il ritorno coincida prima di una gara così importante come quella con il Chievo. Anche da fuori voglio dare un contributo emotivo alla squadra. Finalmente mi viene da dire”.