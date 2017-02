Con la sconfitta di Napoli ormai alle spalle, il pensiero del Genoa è adesso proiettato verso il prossimo impegno, quello in trasferta contro il fanalino di coda Pescara.



Una gara da non sbagliare assolutamente per i rossoblu. Come spiega anche Luca Rigoni: "In Serie A non esistono gare facili - dichiara il centrocampista - ma noi sappiamo di non poter più commettere passi falsi. A Pescara ci giochiamo molto della nostra stagione. Dovremo lottare e dare quel qualcosa in più che ultimamente non abbiamo dato"



Rigoni conferma poi tutta la fiducia dello spogliatoio nei confronti di Ivan Juric: "Siamo tutti uniti al nostro allenatore - assicura l'ex Palermo - stiamo attraversando un periodo difficile ma dobbiamo continuare a lavorare e a credere in quello che ci dice il mister. Personalmente sono contento della fiducia che ripone in me".



Infine una battuta sul nuovo infortunio che ha colpito Miguel Veloso e che lo costringerà a stare a lungo lontano dal campo: "Ci mancherà molto - conferma Rigoni - ma abbiamo una rosa lunga e competitiva e sono convinto che riprenderemo a fare bene. Speriamo solo che non sia nulla di particolarmente grave".