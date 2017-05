Al termine della pesantissima vittoria di ieri del Genoa sull'Inter, in zona mista si è presentato Luca Rigoni. "Abbiamo conquistato tr e punti importantissimi - ha detto il numero 30 rossoblu - ma la salvezza non è ancora raggiunta. Dobbiamo continuare così perchè non siamo ancora salvi. Mancano ancora tre partite e dovremo dare battaglia contro tutte le avversarie".



Il centrocampista veneto ha voluto fare i complimenti ad alcuni suoi compagni più giovani, protagonisti della sfida con i nerazzurri: "Finalmente - ha continuato - abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. Bisogna fare i complimenti ad un Eugenio Lamanna ma anche ai ragazzi come Biraschi e Beghetto che hanno fatto il loro esordio da titolari, o Cofie che seppur entrato per cinque minuti ha dato comunque il suo contributo alla squadra".



Tornato ad agire da falsa ala, dopo l'esilio in mediana con il Chievo, Rigoni ha dimostrato ancora una volta di sentire decisamente più a suo agio in questa posizione: "Sono contento più per il risultato che per la mia prestazione. Quello che conta di più è che il Genoa resti in Serie A. A Juric vanno riconosciuti i meriti di sapere come metterci in campo e di cercare di ottenere il massimo da ognuno di noi".



Per il Genoa ora il prossimo avversario si chiama Palermo, rivale in una sfida che, in caso di vittoria, potrebbe significare mettersi al sicuro da brutte sorprese: "Sarà un'altra partita importantissima - ha concluso Rigoni - Con una vittoria laggiù credo che la salvezza sarebbe matematica o quasi. Sarà difficile come tutte le partite ma dovremo avere lo stesso spirito mostrato contro l'Inter".