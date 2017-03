Secondo giorno di allenamenti per il Genoa in vista della trasferta di domenica al Castellani di Empoli.



Nessuna novità per Andrea Mandorlini che, dopo i rientri in gruppo di ieri dei convalescenti Gentiletti ed Edenilson, oggi ha potuto riabbracciare anche Luca Rigoni, dopo il permesso per paternità concessogli dalla società nelle scorse ore.



Sempre a parte hanno invece lavorato gli acciaccati Lucas Orban e Nikola Ninkovic.



Da segnalare la presenza a bordo campo di Fabrizio Preziosi il quale ha seguito tutto l'allenamento sostenuto dai rossoblu dopo essere stato diversi minuti a colloquio con Mandorlini ed alcuni suoi collaboratori.



Domani nuova sessione atletica a porte chiuse.