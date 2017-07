Dopo quelli di Raffaele Palladino e Goran Pandev , arrivati ad inizio luglio, in casa Genoa nelle prossime ore potrebbe giungere un altro rinnovo di contratto.



A prolungare il proprio legame con il Grifone a breve questa volta sarà Luca Rigoni , che nella giornata di ieri, secondo quanto riporta Primocanale , ha raggiunto l'accordo con la società rossoblu per allungare di un altro anno il vincolo in scadenza il prossimo giugno.



Il centrocampista veneto, vero e proprio amuleto di Ivan Juric, resterà quindi a Pegli almeno fino all'estate 2019, allorchè avrà raggiunto la soglia dei 33 anni.



Un altro importante tassello per il Genoa del futuro.