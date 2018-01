Ore decisive in casa Genoa per conoscere il futuro di Thomas Rodriguez.



Il centrocampista cileno, giunto in estate dal Banfield e praticamente mai visto in campo con la maglia rossoblù, è ad un passo dal lasciare Pegli. Il suo agente, il padre Leo, procuratore tra gli altri anche dell'ex genoano Giovanni Simeone, è in questi giorni in Liguria per trattare con la società di Enrico Preziosi proprio la futura destinazione del figlio.



Sulla scrivania rossoblù Rodriguez senior ha portato diverse offerte provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Le più interessanti sono quelle del Trapani, attualmente in Serie C, e del Vitoria Setubal, club della prima divisione portoghese. Proprio la squadra lusitana, alla luce del livello in cui milita, sembra al momento la meta più indicata per il misterioso mediano sudamericano, che in ogni caso lascerà Pegli soltanto temporaneamente.