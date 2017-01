Al centro, come in sessione di mercato, di numerose voci su un suo possibile trasferimento, Mimmo Criscito è oggi presente sugli spalti del Luigi Ferraris per assistere alla gara tra il club che l'ha lanciato nel grande calcio, il Genoa, e la Roma allenata dal suo grande mentore Luciano Spalletti.



Nessun retroscena di mercato, però, dietro alla presenza del terzino dello Zenit nel suo vecchio stadio: "Ho semplicemente approfittato della pausa del campionato russo per tornare a Genova e vedere una partita che si preannuncia spettacolare" ha dichiarato Criscito ai nostri microfoni.