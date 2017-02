Dopo aver tanto acquistato, l'ultima giornata di mercato è servita alsoprattutto perche ad un certo punto aveva raggiunto proporzioni mostruose.In realtà le uscite operate ieri dal Grifone sono state appena due, quella dell'epurato Issa Cissokho, che ha rescisso il proprio contratto dopo quattro mesi da fuori rosa per tornare in Francia, e quella di accordatosi per un prestito al Chievo dopo essere stato vicino al Crotone.Troppo poco per le pretese di Ivan Juric che domenica sera, al termine di Fiorentina-Genoa, aveva dichiarato apertamente di voler non più di venti giocatori a disposizione. E invece il tecnico croato si trova a dover fare i conti con ben. A incidere sul sempre altissimo numero di elementi sono state soprattutto alcune mancate cessioni. Come quella di, da tempo in rotta con Juric ed i compagni al quale il Manchester City, proprietaria del cartellino, non ha trovato una sistemazione adeguata. Anchesembrava destinato a cambiare aria dopo una prima parte di stagione passata tra panchina e tribuna. Invece l'esterno lombardo, nonostante numerose proposte, non ha trovato una soluzione di suo gradimento, preferendo non muoversi da Pegli. Anche, il cui contratto è in scadenza a giugno, sembrava potesse essere sul piede di partenza ed invece alla fine è rimasto.