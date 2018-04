Archiviata la pratica salvezza, con la vittoria sul Verona di lunedì sera, l'attenzione collettiva in casa Genoa è inevitabilmente incentrata sulla permanenza o meno di Davide Ballardini anche nella prossima stagione.



Un argomento sul quale un po' tutti stanno dicendo la propria in queste ore, compresi i giocatori, L'ultimo ad aggiungersi a questo elenco è stato ieri sera Aleandro Rosi che interpellato da Primocanale sul proprio futuro ha fatto un paragone con quello del proprio tecnico: "Io s ono in scadenza di contratto e presto valuteremo la situazione. Ma se neanche il mister sa cosa farà, figuriamoci se lo possono sapere i giocatori che sono in scadenza. Comunque aspettiamo e vediamo".



L'esterno romano, spesso titolare in questo campionato, ha poi fatto un bilancio della stagione che sta andando a concludersi: "Mi hanno detto che matematicamente non siamo ancora salvi quindi bisogna restare ancora sul pezzo. All'inizio eravamo partiti male però poi ci siamo risollevati e abbiamo fatto un grande cammino. Ci siamo riusciti tutti insieme con questo grande gruppo. Personalmente è stata una bellissima stagione. Ho giocato abbastanza e mi sono divertito anche se ho avuto qualche problemino fisico ultimamente. P erò adesso sto bene".