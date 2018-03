Il difensore del Genoa Luca Rossettini è intervenuto ieri sera ai microfoni di Primocanale. Molti gli argomenti toccati dal calciatore, a cominciare dalla difficile trasferta di domenica a Napoli: "Dobbiamo ripartire dalla prestazione con il Milan, il San Paolo è un campo proibitivo, il Napoli è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Europa, ma ce la metteremo tutta per portare punti a casa: per noi sono importantissimi".



Dopo la sfida del San Paolo il Genoa sarà atteso da ben quattro gare consecutive a Marassi. Un'opportunità ghiottissima per conquistare gli ultimi punti in ottica salvezza: "Abbiamo degli scontri diretti importanti - ha proseguito Rossettini - all’andata ci hanno permesso di tirarci fuori dalla zona delicata dell classifica. Bisognerà ripetere se non migliorare le prestazioni fatte finora per cercare di guadagnare punti. Bisognerà pesare una gara alla volta. Noi adesso abbiamo la testa al Napoli, sarà difficile ma ci proveremo. La lotta salvezza si è riaperta un po’, quelle sotto hanno fatto buoni risultati, ma noi pensiamo una partita alla volta".



Il grande problema che sta affliggendo il Genoa attuale è quello della sterilità offensiva. Una lacuna che a detta dell'ex difensore del Bologna si può colmare in un solo modo: "Con l’allenamento, durante la settimana cercando di essere concentrati e cattivi tutti i giorni. La domenica quando abbiamo le occasioni dobbiamo concretizzarle. Dobbiamo fare gol, è vero, ma come stiamo dimostrando non subirli ci sta aiutando tanto. Dobbiamo continuare così cercando di sfruttare al massimo le occasioni che ci capitano".



Rossettini è infine tornato sulla gara di domenica scorsa persa all'ultimo secondo con il Milan: "Con il Milan siamo stati anche sfortunati, con il gol di Rigoni annullato per un pugno di centimetri. Speriamo che domenica con questo Var ci vada meglio e che anzichè penalizzarci ci aiuti un pochino".