In un calcio in cui punizioni e calci d'angolo si rivelano spesso decisivi per trovare la via della rete, il Genoa deve fare i conti con una brutta statistica che almeno in parte spiega la sua pessima stagione. I rossoblu sono infatti la squadra che in Serie A segna meno su azioni nate da calcio piazzato.



Delle 30 reti messe a segno nelle 31 gare finora disputate dai rossoblu, appena 4 sono scaturite da palle ferme. Un dato che proietta il Grifone all'ultimo posto di questa speciale classifica guidata a pari merito da Roma e Torino.



Ad aggravare la statistica ci pensa poi anche il raffronto con le dirette concorrenti nella corsa salvezza, visto che anche il peggior attacco del campionato, quello dell'Empoli, è riuscito a far meglio di Simeone e compagni siglando 6 delle sue 18 segnature sugli sviluppi di un angolo o di una punizione. Per non parlare del Crotone, capace di mettere a segno metà delle proprie reti (12 su 25) sfruttando gli schemi da palla inattiva.



Una tendenza che certamente non può essere casuale a questo punto del torneo ma anche uno spunto interessante per Ivan Juric sul quale lavorare in questo finale di stagione che si preannuncia per nulla facile.