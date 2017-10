Intervistato da Sportitalia a margine della vittoria del Genoa Primavera sull'Inter Primavera, l'attaccante classe 2001, Eddy Salcedo, ha commentato così la sua stagione condita anche con l'esordio in Serie A e le voci che lo vogliono conteso fra Inter, Milan e Juventus: "Bella vittoria di squadra, abbiamo dato il massimo. Abbiamo tutti voglia di migliorare, siamo tutti uniti. Io sul mercato? Per me è sta un'estate bellissima, ovviamente sono soddisfazioni che mi portano a dare il massimo per arrivare in alto. La prima squadra? Esperienza bellissima, ora spero di salire ancora dando il massimo sempre".