Sono tre tra gli uomini più esperti del Genoa e non solo per via dell'età anagrafica.



Nicolas Burdisso, Mauricio Pinilla e Goran Pandev sono cresciuti, calcisticamente parlando, a pane e derby. Prima di giocare quello della Lanterna, infatti, i due sudamericani e l'attaccante balcanico sono stati protagonisti di sfide incrociate in molte altre città.



Burdisso, nato nella cantera del Boca Juniors, ha vissuto sulla propria pelle ben 28 derby. A cominciare dal Superclasico contro il River Plate prima di approdare in Italia e giocare da protagonista il derby della Madonnina prima e quello della Capitale poi, con le maglie di Inter e Roma.



Pinilla ha invece avuto l'onore di disputare una stracittadina addirittura in quattro Paesi differenti: Brasile, Portogallo, Scozia e, ovviamente, Italia.



E poi c'è Goran Pandev, protagonista nella sua carriera a Roma con la Lazio, a Milano con l'Inter e ad Istanbul con il Galatasary. Difficilmente tuttavia il macedone domani sera potrà essere in campo a Marassi.



Insomma quanto a esperienza nei derby il Genoa ne ha in abbondanza. Di sicuro a questi tre le gambe non tremeranno.