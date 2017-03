Cresce l'attesa a Genova per il derby della Lanterna. E Sampdoria e Genoa, nonostante una classifica che ha ben poco da dire, preparano un Luigi Ferraris da record. Oggi sarà l'ultimo giorno di prelazione per gli abbonati in Gradinata Sud, quella tinta con i colori blucerchiati, ma anche ieri i tifosi della Sampdoria hanno polverizzato tantissimi altri biglietti, dopo i 4.000 di mercoledì. La Sud, insomma, va verso il tutto esaurito.



Ma sarà l'intero stadio a presentare un'atmosfera da brividi. Marassi si presenterà vestito con il suo abito migliore, mancano solamente poche migliaia di tagliandi per abbattere il muro delle 30.000 presenze, una cifra davvero considerevole che dà l'idea di quanto sia atteso il derby di Genova, in qualunque circostanza.