Dopo Juventus-Milan di ieri, che tanto sta facendo discutere, prosegue oggi la 28esima giornata di Serie A. Partita di cartello, ricca di fascino e di storia: al Ferraris, alle 20.45, il derby della Lanterna, con il Genoa che ospita la Sampdoria. Da una parte una squadra ridestata dalla cura Mandorlini, dall'altra una che arriva da 3 vittorie e 2 pareggi e vola con Luis Muriel.



Il colombiano ha partecipato a 14 gol in questo campionato (nove reti, cinque assist): non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A. L'uomo a sorpresa del Genoa è Ntcham, che ha segnato tutti e tre i suoi gol in Serie A da subentrato, da fuori area, di destro, su azione e dopo il 75° minuto. Un altro che fa la differenza, da subentrato, è Schick: entrando a gara in corsa ha realizzato 6 reti.