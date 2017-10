A tre settimane dal Derby della Lanterna, che il prossimo 4 novembre metterà di fronte Genoa e Sampdoria, sulla stracittadina genovese incombe il rischio slittamento.



Il pericolo deriva dal fatto che gli steward dello stadio Luigi Ferraris minacciano di attuare uno sciopero che di fatto impedirebbe il regolare svolgimento della gara.



Secondo quanto raccolto da TeleNord, il personale di servizio dello stadio genovese sarebbe da diverso tempo in attesa di ricevere ben otto mensilità arretrate, nello specifico quelle che vanno da settembre 2016 ad aprile 2017.



Dopo una prima denuncia, riportata nelle scorse settimane da uno degli steward sempre alle telecamere dell'emittente genovese, stati corrisposti gli emolumenti di maggio ed agosto 2017.



Un'azione che tuttavia non ha placato l'ira dei diretti interessati che ora minacciano di incrociare le braccia proprio in occasione di una delle gare clou dell'intera stagione se la situazione non dovesse essere risolta quanto prima.