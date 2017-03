Era nell'aria, ma ormai possiamo darlo per certo: il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria avrà un protagonista sicuro, il pubblico 'rossoblucerchiato', che ha risposto alla grande all'appuntamento che a Genova da solo vale una stagione. Da ieri i sostenitori della Sampdoria hanno invaso i Point dove erano in vendita i rimanenti biglietti per la stracittadina: code già di buon mattino, e tagliandi polverizzati in poche ore. Restano soltanto alcuni posti liberi in gabbia Sud, ma è probabile che terminino già oggi. E così saranno circa 12.000 i doriani presenti al Ferraris.



Anche i tifosi del Genoa, dopo la contestazione che ha lasciato vuoto lo stadio due domeniche fa, torneranno a Marassi proprio in occasione della stracittadina. Esaurita ovviamente la Gradinata Nord, così come il settore ospiti, poche centinaia di biglietti ancora disponibili per i distinti. La raccolta fondi per la coreografia invece è già iniziata da qualche giorno, mentre il presidente Preziosi come annunciato non sarà più presente al Ferraris sino al termine della stagione.