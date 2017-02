Antonino Ragusa è il grande ex della sfida di domenica prossima a Marassi tra Genoa e Sassuolo.



L'attuale esterno d'attacco dei neroverdi, che debuttò in Serie A nel 2014 proprio con la maglia del Grifone, ha parlato così della sua esperienza a Genova ai microfoni di Sassuolo Channel: "La prima squadra l'ho vissuta pochissimo - ha spiegato l'attaccante siciliano - ho fatto solo una presenza e poi sono andato via, ho fatto tanti ritiri estivi con loro. Ho vinto una Supercoppa e un Campionato con la Primavera, quindi i ricordi sono belli".



Nonostante lo scarso spazio avuto con la maglia rossoblu, a Ragusa quei colori devono essere rimasti particolarmente impressi. Tanto che il suo primo gol in A avvenne guarda caso proprio a Marassi lo scorso novembre, nel quasi derby con la Sampdoria: “Il gol che ricordo con più piacere è quello alla Sampdoria - spiega - Il mio primo gol in serie A e quindi, pur non essendo bellissimo a livello tecnico, mi piace ricordarlo tantissimo a livello di importanza personale”.



Quello che Gian Piero Gasperini aveva ribattezzato Ronzinante, per la facilità di corsa, domenica prossima sarà tra i sicuri protagonisti della sfida del Ferraris. Una gara delicata tra due squadre alla disperata di punti: "Il Genoa - conclude Ragusa - ha un modo di giocare particolare, seguono l'uomo a tutto campo e trovare degli spazi non sarà facile. Prepareremo la partita al meglio, vogliamo far punti".