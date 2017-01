Il Genoa non si ferma più.



Dopo gli arrivi di Hiljemark dal Palermo, che oggi sarà in città per sostenere le visite mediche, e del giovane Callegari in prestito dal Psg, la società rossoblu potrebbe chiudere un'altra trattativa in entrata nelle ultime ore di mercato.



Secondo la Gazzetta dello Sport, nel caso il Grifone si dovesse privare di uno tra Ocampos e Lazovic, seguiti con molto interesse dal Milan, la dirigenza di Villa Rostan proverebbe un affondo per Emanuele Giaccherini.



L'esterno del Napoli negli scorsi giorni ha manifestato pubblicamente il proprio desiderio di cambiare aria per giocare con quella continuità che Sarri non riesce a garantirgli. Nel 3-4-3 di Juric, invece, Giaccherini avrebbe il posto praticamente cucito addosso.



Da superare c'è però lo scoglio ingaggio. L'ex juventino guadagna infatti circa 2 milioni di euro all'anno, cifra improponibile per le casse del Genoa. Non è escluso però che, anche alla luce dei buoni rapporti tra campani e liguri confermati di recente dall'affare Pavoletti, il Napoli non possa contribuire in parte all'ingaggio dell'ala toscana.