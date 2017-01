Domenica sera Enrico Preziosi aveva promesso che entro oggi sarebbe stato ufficializzato il nuovo centrocampista del Genoa.



Nei piani del presidente rossoblu l'obiettivo era quello di presentare Sekou Sanogo, con il quale era già stata raggiunta un'intesa di massima. Quanto tutto sembrava fatto, però, lo Young Boys, il club svizzero titolare del cartellino del giocatore ivoriano, ha rifiutato l'offerta avanzata dal Genoa di due milioni di euro ritenendola insufficiente.



A questo punto il Grifone, che non parrebbe intenzionato a rilanciare, sembrerebbe orientarsi verso un altro calciatore africano della stessa squadra di Berna: Denis Zakaria, identico ruolo di Sanogo ma con sette anni di meno sulla carta d'identità.



Origini congolesi ma passaporto elvetico, Zakaria ha già debuttato in nazionale svizzera dopo aver fatto tutta la trafila delle rappresentative giovanili del paese alpino. Il ventenne nativo di Genf è considerato uno dei grandi prospetti del calcio svizzero e per portarlo in Italia potrebbero non bastare 5 milioni, la cifra che il Genoa vorrebbe proporre allo Young Boys.



La pista resta comunque una di quella da seguire con maggiore attenzione.



Un'altra strada, ma meno praticabile, è quella che porta allo zimbabwense Marvelous Nakamba, mediano 22enne in forza agli olandesi del Vitesse.