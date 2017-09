Tra gli spettatori d'onore che ieri hanno assistito dagli spalti di Marassi alla sfida tra Genoa e Lazio c'era anche Clarence Seedorf.



L'ex centrocampista di Milan e Real Madrid è tornato in quello che una ventina d'anni fa, ai tempi in cui indossava la maglia della Sampdoria, fu il suo stadio ammirando dal vivo alla grande prestazione di Pietro Pellegri, autore a soli 16 anni della sua prima doppietta in Serie A: "Credo che il calcio italiano sia molto fortunato ad aver trovato un talento così - ha dichiarato giornata Seedorf - però per il suo bene vi invito a non fare paragoni con questo o quel giocatore. Lasciatelo crescere in pace".



Commentando più in generale la gara tra Genoa e Lazio, Seedorf ha ammesso di essersi divertito: “Ho visto un primo tempo con un’ottima Lazio e un Genoa un po’ basso in attesa di compiere dei contropiede. Nel secondo tempo il Genoa è diventato più propositivo nella fase offensiva e di fatto sono riusciti a pressare più della Lazio. Il pareggio sarebbe stato ottimo per il morale per il Genoa, ma purtroppo un errore individuale gli è costato la partita. Ho comunque visto una squadra che ha spirito e voglia di fare, li serve solo un po' più di convinzione. Devono continuare a credere nel lavoro del gruppo”.



L'olandese ha infine confermato quanto detto in settimana riguardo alle sue intenzioni di tornare quanto prima ad allenare in Italia: "Effettivamente mi piacerebbe molto, ci stiamo lavorando ma al momento non c'è nulla di concreto. Stiamo a vedere cosa succede".