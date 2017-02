"Segna sempre lui" cantavano qualche anno fa, in dialetto milanese, i tifosi dell'Inter a Maurizio Ganz.



Erano gli anni '90 e l'imprescindibilità del bomber friulano veniva sottolineata da un coro divenuto storico. Un coro che oggi i sostenitori del Genoa potrebbero rispolverare ed adattare a Giovanni Simeone.



Come evidenzia l'edizione odierna di Repubblica Genova, infatti, il giovane centravanti argentino è di gran lunga il miglior marcatore stagionale del Grifone. Giunto in estate con grande clamore, suscitato più dal cognome illustre che dal curriculum sportivo, il Cholito ha saputo in pochi mesi scrollarsi di dosso l'etichetta di 'figlio di papà', dando sul campo una risposta a chi pensava fosse qui solo grazie al nome stampato sulla schiena.



Tra campionato e Coppa Italia, Simeone è già andato a segno 11 volte in 22 partite, garantendosi un'ottima media di mezzo gol a gara.

Dei 34 gol complessivamente realizzati in stagione dal Grifone, un terzo recano la firma del numero 9.



Dietro di lui però c'è il vuoto. Il secondo marcatore stagionale è infatti Goran Pandev, le cui quattro reti sono state segnate tutte in Coppa Italia. Quattro sono anche i gol messi a segno da Pavoletti, che però non fa più parte di questa squadra. Un gradino sotto si trovano un altro che ha salutato Genova a gennaio, Lucas Ocampos, e Nikola Ninkovic.



A quota due figura Luca Rigoni, fermo lì dal derby di ottobre. Mentre una rete a testa l'hanno messa a segno i centrocampisti Laxalt, Veloso, Hiljemark, Ntcham e Lazovic e le punte Pinilla e Gakpé. Dei difensori, invece, nessuna traccia.



Negli ultimi tredici gol realizzati dal Genoa in campionato, inoltre, Simeone ha messo lo zampino in ben dieci occasioni, segnando direttamente (otto volte), fornendo un assist (quello per Ninkovic contro il Palermo) o conquistandosi il rigore (quello poi trasformato da Ocampos con il Crotone).



Un'incidenza pazzesca che fa di Gio' il giocatore più influente di tutta la Serie A. Alla faccia di chi diceva che era solo un figlio di papà...