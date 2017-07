Il primo spavento sembra essere passato.



Il possibile passaggio-beffa di Gianluca Lapadula all'Atalanta, nell'ambito dell'operazione che ha portato Andrea Conti al Milan, non si è concretizzato, facendo tirare un grosso sospiro di sollievo al Genoa.



Da mesi sulle tracce del centravanti piemontese, la dirigenza rossoblu ha temuto che la corte riservata nei giorni scorsi dai bergamaschi all'ex capocannoniere di Serie B potesse concretizzarsi in un nuovo smacco dopo quello subito dodici mesi fa, quando il giocatore promessosi al Grifone finì poi per accordarsi con il Milan.



Questa volta, però, la storia non dovrebbe ripetersi. Anche perchè a rassicurare l'ambiente genoano ci ha pensato l'agente di Lapadula, Alessandro Moggi. Il procuratore vuole infatti evitare a tutti i costi nuove figuracce con l'ambiente genovese.



Gli ostacoli al buon esito della trattativa tuttavia non mancano. Il Milan vorrebbe cedere l'attaccante ma solo a titolo definitivo, chiedendo almeno 18 milioni di euro. Cifra impossibile anche solo da sfiorare per il Genoa che sembra non riuscire a salire oltre i 12-13 milioni. Le parti, comunque, continuano a parlarsi per cercare una soluzione che soddisfi tutti, escludendo a priori, almeno per ora, l'ipotesi del prestito.



La sensazione è che alla fine l'affare si farà, magari con l'inserimento di qualche contropartita tecnica, immediata o futura, che i rossoblù garantiranno ai rossoneri.