Si terrà il prossimo 7 aprile la seconda udienza del processo sportivo che vede tra gli imputati anche il difensore del Genoa Armando Izzo.



Per il 25enne difensore napoletano l'accusa è quella di aver combinato per conto della camorra, assieme ad altri compagni, due gare di campionato nel maggio 2014, quando giocava nell'Avellino in Serie B.



Lo scorso 3 marzo, in occasione della prima seduta giuridica, la Procura Federale aveva avanzato per Izzo una richiesta di squalifica di sei anni. Toccherà adesso all'avvocato Antonio De Rensis dimostrare l'estraneità del proprio assistito, scongiurandone uno stop disciplinare che con tutta probabilità porrebbe fine alla sua carriera.



La sentenza definitiva dovrebbe arrivare presumibilmente nel corso della Settimana Santa, tra il 10 ed 13 aprile prossimi.