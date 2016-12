Il Genoa, dopo la partenza di Leonardo Pavoletti direzione Napoli, è pronto a tornare sul mercato per dare l'assalto ad una punta; il club di Preziosi ha messo gli occhi su Miguel Borja, attaccante colombiano in forza all'Atlético Nacional. Il procuratore del classe '93, come riportato dal Corriere dello Sport, ha ammesso che ci sono stati dei contatti con i rossblù, ma ha anche ammesso che, al momento, le parti sono distanti: ''Confermo che il Genoa ha presentato un'offerta ufficiale per Borja; il giocatore è di assoluto valore e l'offerta al momento è decisamente troppo bassa per poter chiudere l'affare''.