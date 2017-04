Il suo debutto record, avvenuto ad una settimana dal Natale, rimarrà una delle poche note liete di questa travagliata stagione del Genoa. Dopo quella magica serata, però, Pietro Pellegri è rientrato in pianta stabile nei ranghi delle formazioni giovanili rossoblù.



Ora per il più giovane calciatore di sempre a calcare un prato di Serie A le porte della prima squadra potrebbero aprirsi definitivamente. Un aiuto decisivo alle ambizioni del ragazzo è arrivato da Mauricio Pinilla che con la sceneggiata di domenica contro l'Atalanta rischia di aver finito anzitempo il proprio campionato, costringendo Mandorlini a pescare nelle giovanili alla ricerca di un sostituto. E la scelta è subito caduto sul 16enne di Pegli che con ogni probabilità già domenica sarà tra i convocati per la trasferta di Udine.



Nel frattempo Pellegri, dalle frequenze di Telenord, ha parlato del suo amore per la maglia rossoblu: "Io sono genoano ed il mio sogno è quello di rimanere al Genoa. Il massimo sarebbe esordire a Marassi, nella casa del Grifone. Intanto però devo lavorare e lavorare, sempre con umiltà".

​

Ai microfoni dell'emittente genovese il giovane attaccante ha ricordato le sensazioni vissute nel giorno dell'esordio in A: "E' stata un'emozione indimenticabile. Quando sono arrivato al campo pensavo che mi sarebbero tremate le gambe. E invece è stato un momento incredibile. Ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni e quando Juric mi ha detto ho vissuto i cinque minuti più belli della mia vita".



Pellegri ha poi svelato quale sia il giocatore a cui si ispira: "Il mio idolo è Ibrahimovic. Lo ammiro per come gioca, visto che il ruolo è lo stesso mio, ma anche come carattere, nonostante la testa calda"