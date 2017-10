Giorgio Perinetti al Genoa? Il dirigente del Venezia spiega la sua situazione a trivenetogoal.it: "Non so se andrò al Genoa. Sicuramente lascio il Venezia. Non ci sono le condizioni per lavorare come nelle ultime due stagioni. Sono cambiati gli interlocutori. A giugno mi è stato confermato l’impegno di rinnovare il contratto e da allora nessuno me ne ha parlato. Meglio anticipare i tempi rispetto alla scadenza naturale per convenienza reciproca. Ognuno per la sua strada".