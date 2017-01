Mauricio Pinilla, nuovo centravanti del Genoa, ha parlato al Secolo XIX del suo ritorno sotto la Lanterna, dove era stato sei mesi nella prima parte della stagione 2014-15: "Due anni fa non potevo far altro che andare via - ha raccontato il cileno - non c'erano le condizioni per restare. Avrei voluto continuare ma era impossibile. Il Genoa è una grande società e ha tifosi bellissimi, quando ho avuto la possibilità sono tornato per concludere quello che avevo iniziato".



PREZIOSI - Sulla stima nutrita nei suoi confronti dal presidente Preziosi: "E' una stima che dura da anni. Ci siamo parlati a giugno e ci siamo risentiti dopo. Abbiamo trovato subito l'intesa, torno con grandi motivazioni. Nella mia carriera ho cambiato tanto perché mi piace essere portagonista e giocare. Il Genoa è il posto giusto per esserlo".



CAGLIARI - Sul ritorno a Cagliari da avversario, in programma domenica prossima, davanti ai suoi ex tifosi che spesso l'hanno fischiato in passato dice: "Si fischia chi si teme - sostiene Pinilla - io a Cagliari sono stato benissimo, stagioni difficili, giocavamo senza stadio ma eravamo un'ottima squadra. Avevo una grande intesa con i tifosi, quando sono tornato l'anno scorso con l'Atalanta ci sono stati tanti applausi".



PERIN - Un pensiero, infine, allo sfortunato Mattia Perin: "Gli amici devono essere vicini nei momenti difficili. Questo lpo è per Mattia, ha pianto perchè si è reso conto di quello che gli era successo. Però è forte, un ragazzo e un portiere speciale, per me uno dei più forti. E riprenderà il percorso della sua carriera, sarà una grande carriera".