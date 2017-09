Sarà un Genoa in formazione fortemente rimaneggiata quello che sabato sera ospiterà a Marassi il Bologna, in una gara che il Grifone non può assolutamente sbagliare.



Tra infortuni e squalifiche potrebbero essere addirittura sette i titolari a cui Ivan Juric dovrà rinunciare. Agli assenti di lungo corso Izzo, Lapadula e Spolli si aggiungeranno infatti Omeonga e Taraabt, espulsi nel finale della gara di ieri contro l'Inter.



Ma la sfida di San Siro ha lasciato in eredità ai rossoblu anche gli infortuni di Laxalt e Veloso, altre due pedine fondamentali nello scacchiere di Juric. Le condizioni dell'uruguaiano e del portoghese verranno valutate nel corso della settimana nella speranza di poterli recuperare per la per la delicata partita contro i felsinei.