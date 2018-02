Večer sa umjetnikom -Brega Un post condiviso da Ervin Zukanovic (@ezuka87) in data: Feb 13, 2018 at 10:37 PST

Per quanto osannati e invidiati anche i calciatori hanno i propri idoli, personaggi del cinema o della musica per i quali le star del pallone vanno letteralmente in visibilio come qualsiasi altro fan.È il caso ad esempio del difensore del Genoache ieri sera ha avuto l'onore di farsi fotografare assieme al proprio musicista preferito, il connazionaleSbarcato a Genova con la tournée che lo sta portando in giro per l'Europa, l'artista bosniaco si è esibito ieri sera al Teatro Carlo Felice trascinando con i suoi incalzanti ed inconfondibili ritmi balcanici centinaia di spettatori. Nascosto in platea l'ex difensore di Roma e Chievo al termine del concerto non ha saputo resistere alla tentazione di andare dietro le quinte per scambiare quattro chiacchiere col proprio idolo e per regalargli una maglia rossoblù autografato. Il tutto, ovviamente, è stato immortalato con un immancabile selfie, immediatamente pubblicato sulla propria pagina Instagram.